Италия

Уругвайский нападающий все ближе к тому, чтобы стать игроком "старой синьоры".

Луис Суарес сегодня прилетел из Барселоны в Перуджу, чтобы сдать тест по итальянскому языку. Уругваец успешно выполнил задания и получил сертификат о знания итальянского на уровне В1, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Языковой тест – один из необходимых шагов для получения итальянского гражданства. После этого Суарес не будет считаться легионером и сможет перейти в Ювентус – на данный момент у туринцев нет свободного места в заявке для не-гражданина Евросоюза.

Проблемой остаются переговоры с Барселоной по расторжению контракта. Каталонцы готовы отпустить его бесплатно, но не платить компенсацию, а игрок настаивает на выплате причитающихся ему за последний год контракта 14 млн евро.

Кроме Ювентуса и варианта остаться в Барселоне, Луис Суарес может перейти в Атлетико или Пари Сен-Жермен.