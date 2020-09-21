Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Серии А между Миланом и Болоньей.

Отсутствующий из-за дисквалификации в матче Лиги Европы против Шемрок Роверс Анте Ребич вернулся в состав Милана и сможет помочь своей команде в поединке против Болоньи. Помимо этого, Стефано Пьоли не произвел ни одного изменения в стартовом составе хозяев.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Габбья, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Диас, Дуарте, Калулу, Коломбо, Крунич, Лаксальт, Мальдини, Пакета, Салемакерс, Тонали

Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Томиясу, Данило, Дейкс — Схутен — Орсолини, Домингес, Сориано, Барроу — Паласио

Запасные: Да Коста, Бальдурссон, Бани, Виньято, Денсвил, Джувара, Мбайе, Поли, Сансоне, Сантандер, Сванберг

Матч Милан — Болонья начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.