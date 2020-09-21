Дубль Златана Ибрагимовича принес "россонери" победу над Болоньей (2:0).
златан ибрагимович, getty images
21 сентября 2020, 23:40
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Милан - Болонья 2:0
Голы: Ибрагимович, 35, 51 (с пенальти)
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Дуарте, 72), Габбья, Эрнандес — Кессье (Тонали, 77), Беннасер (Крунич, 86) — Кастильехо (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Диас, 71), Ребич — Ибрагимович
Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Томиясу, Данило, Дейкс — Схутен — Орсолини (Сков Ольсен, 57), Домингес (Сансоне, 57), Сориано (Сванберг, 80), Барроу (Виньято, 83) — Паласио (Сантандер, 80)
Предупреждения: Кастильехо, Крунич, Габбья — Домингес, Дейкс, Томиясу, Сансоне
Удаление: Дейкс, 88 (повторное предупреждение)