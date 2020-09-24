Италия

Итальянский клуб предложил 12 миллионов евро и бонусы за аренду с обязательством выкупа.

Болонья по-прежнему проявляет серьезный интерес к Владиславу Супряге.

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб предложил 12 миллионов евро и бонусы за аренду с обязательной опцией выкупа 20-летнего футболиста.

Президент Динамо Игорь Суркис настаивает на 15 миллионах после дневных переговоров сегодня, 24 сентября.

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается 5 октября.

В сезоне-2020/21 Супряга отыграл шесть игр и забил три гола. Кроме того, он один раз ассистировал партнеру по команде. Его соглашение с Динамо рассчитано до лета 2023 года.