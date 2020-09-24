Италия

Защитник перебрался в Кальяри спустя год после перехода в состав "нерадзурри".

Диего Годин лишь прошлым летом пополнил состав Интера, перейдя из Атлетико на правах свободного агента. Он заключил контракт на три года, но спустя год пребывания в клубе перешел в Кальяри.

"Большое спасибо семье "нерадзурри" за любовь и уважение, которое я получил. Это был напряженный и нетипичный сезон из-за ситуации, с которой столкнулся мир, но, несмотря на это, я считаю, что мы проделали хорошую работу", — написал Диего Годин на своей странице в Twitter.

Отметим, что Годин подписал контракт с Кальяри на три сезона.