Италия

Рауль Белланова отправился за игровой практикой в клуб Серии Б.

Пескара на своем официальном сайте объявила о подписании правого защитника Аталанты Рауля Беллановы.

20-летний итальянец перешел в новый клуб на правах аренды, срок которой рассчитан до лета 2021 года.

Рауль Белланова перешел в Аталанту из Бордо в январе 2020 года. Бергамаски взяли талантливого фулбека в аренду на 18 месяцев, при этом оставив за собой право выкупа.

В прошлом сезоне он провел на взрослом уровне всего два неполных поединка, в которых результативными действиями отличиться не успел.