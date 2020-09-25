Рауль Белланова отправился за игровой практикой в клуб Серии Б.
Рауль Белланова, ФК Пескара
25 сентября 2020, 00:00
Пескара на своем официальном сайте объявила о подписании правого защитника Аталанты Рауля Беллановы.
20-летний итальянец перешел в новый клуб на правах аренды, срок которой рассчитан до лета 2021 года.
Рауль Белланова перешел в Аталанту из Бордо в январе 2020 года. Бергамаски взяли талантливого фулбека в аренду на 18 месяцев, при этом оставив за собой право выкупа.
В прошлом сезоне он провел на взрослом уровне всего два неполных поединка, в которых результативными действиями отличиться не успел.