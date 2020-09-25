Италия

В лице турецкого защитника "нерадзурри" видят замену Милану Шкриниару.

Интер заинтересован в услугах Милана Шкриниара, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в лице 20-летнего футболиста миланский клуб видит замену Милану Шкриниару, который с большой долей вероятности покинет клуб до закрытия трансферного окна. Интерес к словенскому футболисту проявляет Тоттенхэм, но его отпугивает ценник в размере 50-60 миллионов евро.

Ди Марцио отмечает, что по версии Интера, Кабак может стать "отличной инвестицией в будущее".

Отметим, что также миланский клуб проявляет интерес к Маттео Дармиану.