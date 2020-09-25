В лице турецкого защитника "нерадзурри" видят замену Милану Шкриниару.
ОЗАН КАБАК, GETTY IMAGES
25 сентября 2020, 00:59
Интер заинтересован в услугах Милана Шкриниара, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, в лице 20-летнего футболиста миланский клуб видит замену Милану Шкриниару, который с большой долей вероятности покинет клуб до закрытия трансферного окна. Интерес к словенскому футболисту проявляет Тоттенхэм, но его отпугивает ценник в размере 50-60 миллионов евро.
Ди Марцио отмечает, что по версии Интера, Кабак может стать "отличной инвестицией в будущее".
Отметим, что также миланский клуб проявляет интерес к Маттео Дармиану.