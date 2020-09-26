Завершились матчи второго тура чемпионата Италии.
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26 сентября 2020, 20:58
Лацио на выезде справился с Кальяри, а Беневенто в результативном поединке одолел Сампдорию.
Кальяри – Лацио 0:2
Голы: Лаццари, 4, Иммобиле, 74
Кальяри: Краньо, Валюкевич, Ликояннис (Трипальделли, 87), Клаван, Фараго (Дзаппа, 79), Марин (Калигара, 70), Рог, Нандес, Жоао Педро, Соттиль (Паволетти, 79), Симеоне (Десподов, 80)
Лацио: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Раду (Пароло, 89), Лаццари, Луис Альберто (Катальди, 89), Марушич, Лейва (Эскаланте, 63), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 71), Корреа (Кайседо, 71), Иммобиле
Предупреждения: Марин, Лейва.
Сампдория – Беневенто 2:3
Голы: Квальярелла, 8, Колли, 18 – Кальдирола, 33, 72, Летициа, 88
Сампдория: Аудеро, Тонелли, Колли, Ауджелло, Берешиньски, Янкто, Экдаль, Кандрева (Депаоли, 59), Верре (Торсбю, 59), Куальярелла (Габбьядини, 84), Бонаццоли (Рамирес, 63)
Беневенто: Монтипо, Глик, Летициа, Кальдирола, Фулон (Туйя, 81), Ионицэ, Скьяттарелла, Инсинье (Хетемай, 81), Дабо (Импрота, 59), Капрари (Сау, 75), Мончини (Лападула, 75)
Предупреждения: Ауджелло, Тонелли, Дабо, Рамирес.