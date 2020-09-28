Италия

Команда Синиши Михайловича не оставила шансов сопернику.

К получасу игры дубль Роберто Сориано подарил Болонье комфортное преимущество над соперником. Во втором тайме мяч Сков Ольсена практически снял вопросы о победителе – 3:0. Парма ответила голом Эрнани, но от крупного поражения уйти все же не сумела – в добавленное время забил еще и Паласио. 4:1 в пользу Болоньи.

Болонья – Парма 4:1

Голы: Сориано, 16, 30, Сков Ольсен, 56, Паласио, 90+1 – Эрнани, 67.

Болонья: Скорупски – Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Хики (Денсвил, 80) – Поли (Медель, 64), Схоутен – Сков Ольсен (Орсолини, 90+2), Сориано, Барроу (Сансоне, 80) – Паласио (Сантандер, 90+2).

Парма: Сепе – Лорини, Якопони, Бруну Алвеш, Дармиан – Куцка (Дермаку, 81), Бругман (Грасси, 81), Эрнани – Карамо (Адоранте, 81), Деси (Силигарди, 58), Жервиньо (Спрокати, 69).

Предупреждения: Сансоне – Лорини, Куцка.

Удален: Якопони, 76.