Италия

Вице-президент прокомментировал результаты жребия.

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти высказал свое мнение о группе в Лиге чемпионов, где его клуб сыграет с Реалом, Боруссией М и Шахтером.

"Это очень сбалансированная группа, но я думаю, что мы скажем свое слово".

"Мы должны сталкиваться с каждой игрой, осознавая трудности, а также с верой в свои способности и стремлением делать великие дела. Речь идет не только о Реал, поскольку две другие команды также более чем способны соревноваться на этом уровне. Вот почему мы должны быть очень сконцентрированы в каждой игре".

"Лига чемпионов — сложный турнир, потому что очень многое зависит от формы вашей команды в разные моменты соревнований. Мы надеемся достичь этих моментов в хорошей форме", — сказал Дзанетти Sky Sport Italia.

Также результаты жребия прокомментировал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.