Фиорентина принимала Сампдорию на смоем поле в рамках поединка третьего тура чемпионата Италии.

Счет в матче открыл Квальярелла на исходе первой половины игры. Влахович восстановил паритет на 72-й минуте, но Верре вновь вывел гостей вперед.

Фиорентина — Сампдория 1:2
Голы: Влахович, 72 — Квальярелла, 42, Верре, 83

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Чеккерини, Касерес — Кьеза, Бонавентура, Амрабат (Сапонара, 86), Кастровилли (Дункан, 82), Бираги — Куаме (Кутроне, 58), Влахович

Сампдория: Аудеро — Берешинский, Тонелли, Йошида, Ауджелло (Реджини, 84) — Кандрева (Лери, 69), Торсби, Экдаль (Палумбо, 84), Дамсгард (Верре, 69) — Квальярелла, Рамирес (Аскильдсен, 69)

Предупреждения: Тонелли, Экдаль