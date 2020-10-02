"Фиалки" потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.
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02 октября 2020, 23:49
Фиорентина принимала Сампдорию на смоем поле в рамках поединка третьего тура чемпионата Италии.
Счет в матче открыл Квальярелла на исходе первой половины игры. Влахович восстановил паритет на 72-й минуте, но Верре вновь вывел гостей вперед.
Фиорентина — Сампдория 1:2
Голы: Влахович, 72 — Квальярелла, 42, Верре, 83
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Чеккерини, Касерес — Кьеза, Бонавентура, Амрабат (Сапонара, 86), Кастровилли (Дункан, 82), Бираги — Куаме (Кутроне, 58), Влахович
Сампдория: Аудеро — Берешинский, Тонелли, Йошида, Ауджелло (Реджини, 84) — Кандрева (Лери, 69), Торсби, Экдаль (Палумбо, 84), Дамсгард (Верре, 69) — Квальярелла, Рамирес (Аскильдсен, 69)
Предупреждения: Тонелли, Экдаль