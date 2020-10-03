Италия

Португальский защитник проведет ближайший сезон в Италии.

Правый фулбэк Манчестер Юнайтед Диогу Далот будет в текущем сезоне выступать за Милан. Сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Россонери" возьмут португальца в аренду, но без права выкупа. Это обусловлено тем, что МЮ хотел получить за Диогу 30 млн евро. Милану пришлось согласиться на аренду, поскольку виды на Далота имела и Рома.

Далот перешел в МЮ летом 2018 года за 22 млн евро. В Манчестере он является лишь дублером Аарона Ван-Биссаки. В нынешней кампании на счету Диогу один матч за Юнайтед в Кубке Лиги.