Португальский защитник проведет ближайший сезон в Италии.
Диогу Далот, Getty Images
03 октября 2020, 07:59
Правый фулбэк Манчестер Юнайтед Диогу Далот будет в текущем сезоне выступать за Милан. Сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Россонери" возьмут португальца в аренду, но без права выкупа. Это обусловлено тем, что МЮ хотел получить за Диогу 30 млн евро. Милану пришлось согласиться на аренду, поскольку виды на Далота имела и Рома.
Далот перешел в МЮ летом 2018 года за 22 млн евро. В Манчестере он является лишь дублером Аарона Ван-Биссаки. В нынешней кампании на счету Диогу один матч за Юнайтед в Кубке Лиги.