Бельгиец высказался о трансферной политике бывшей команды.
Ромелу Лукаку, getty images
03 октября 2020, 11:58
Нападающий Интера Ромелу Лукаку критически высказался о трансферной политике своей бывшей команды — Манчестер Юнайтед.
"Если вы купите другого нападающего, что вы собираетесь делать с Марсиалем?
Дайте ему полный сезон, чтобы подтвердить свой уровень и продолжить делать то, что он сделал в прошлом году, вместо того, чтобы приглашать кого-то именитого, чтобы нарушить химию в раздевалке", — сказал Лукаку The Times.
Напомним, бельгийский футболист стал лучшим футболистом прошедшего сезона Лиги Европы.