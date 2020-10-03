Италия

Бельгиец высказался о трансферной политике бывшей команды.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку критически высказался о трансферной политике своей бывшей команды — Манчестер Юнайтед.

"Если вы купите другого нападающего, что вы собираетесь делать с Марсиалем?

Дайте ему полный сезон, чтобы подтвердить свой уровень и продолжить делать то, что он сделал в прошлом году, вместо того, чтобы приглашать кого-то именитого, чтобы нарушить химию в раздевалке", — сказал Лукаку The Times.

Напомним, бельгийский футболист стал лучшим футболистом прошедшего сезона Лиги Европы.