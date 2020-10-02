Правда, форвард не сумел выиграть турнир.
Ромелу Лукаку, getty images
02 октября 2020, 14:15
В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в результате которого своего соперника узнает Заря.
Во время церемонии состоялось вручение награды лучшему футболисту в прошедшем сезоне евротурнира. Победителем номинации стал форвард Интера Ромелу Лукаку.
Напомним, бельгийский футболист принял участие в шести поединках, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
К слову, Лукаку в составе Интера дошел до финала турнира, где "нерадзурри" проиграли Севилье. Лукаку в матче забил гол как в ворота соперника, так и отметился автоголом.