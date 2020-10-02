Лига Европы

Правда, форвард не сумел выиграть турнир.

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в результате которого своего соперника узнает Заря.

Во время церемонии состоялось вручение награды лучшему футболисту в прошедшем сезоне евротурнира. Победителем номинации стал форвард Интера Ромелу Лукаку.

Напомним, бельгийский футболист принял участие в шести поединках, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

К слову, Лукаку в составе Интера дошел до финала турнира, где "нерадзурри" проиграли Севилье. Лукаку в матче забил гол как в ворота соперника, так и отметился автоголом.