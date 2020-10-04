Команды поделили очки в напряженном матче.
getty images
04 октября 2020, 18:08
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лацио — Интер 1:1
Голы: Милинкович-Савич, 55 — Мартинес, 30
Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш, 16, Пароло, 46) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 80), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 80), Марушич (Фарес, 35) — Корреа, Иммобиле
Интер: Ханданович — Шкриниар (Д`Амброзио, 79), Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Гальярдини (Сенси, 67), Перишич (Янг, 68) — Видаль (Брозович, 73) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 79)
Предупреждения: Фарес, Лаццари, Патрик — Лукаку, Видаль, Янг, Барелла
Удаления: Иммобиле, 70 — Сенси, 86