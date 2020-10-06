Италия

Милан на своем официальном сайте объявил о расставании с некогда перспективным полузащитником Аленом Халиловичем.

Клуб расторг с 24-летним хорватом контракт по обоюдному согласию. Представители "россонери" пожелали футболисту удачи в дальнейшей карьере.

На данный момент Халилович пребывает в статусе свободного агента, и его новый клуб пока неизвестен.

С зимы 2019 года хорватский хавбек провел за Милан всего три поединка, при этом он выступал на правах аренды за нидерландский Херенвен и бельгийский Стандард.