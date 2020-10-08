Бывший наставник Интера и Манчестер Сити весьма успешно работает с национальной сборной своей страны.
Роберто Манчини, Getty Images
08 октября 2020, 07:59
Сборная Италии в товарищеском матче разгромила Молдову 6:0. Эта победа стала для Роберто Манчини 15-й в 22 матчах во главе "скуадры адзурры".
Таким образом, доля побед Роберто во главе национальной команды составляет 68,1%. Это лучший показатель среди всех тренеров сборной Италии, которые руководили командой не менее 20 матчей, подсчитали в Opta.
Следующий матч итальянцы проведут 11 сентября против сборной Польши в рамках третьего тура Лиги наций.