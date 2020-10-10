Италия

Форвард поведал о своих планах на будущее.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку заявил, что в течение своей карьеры хотел бы вновь надеть футболку Андерлехта.

"Я всегда слежу за Андерлехтом. Я обязательно вернусь туда. Привлекательность этой идеи для игрока, который играл там в молодости, слишком велика".

"Спросите таких парней, как Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс. Они по-прежнему связаны с клубом, потому что у нас было так много хороших моментов", — сказал Лукаку VTM.

Ранее Лукаку раскритиковал трансферную политику Манчестер Юнайтед, намекнув на игнорировании своих игроков.