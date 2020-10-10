Италия

Менеджер высказался о своем виденье футбола.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявил, что он оказался прав, популяризировав схему с тремя защитниками.

"Использование защиты из трех человек считалось ересью, но теперь Интер, Рома, Ювентус и Лацио играют с тремя защитниками. Я считаю, что это лучший способ развить заднюю линию, и результаты подтверждают мою правоту.

Я должен поблагодарить игроков за то, что они приняли мой стиль футбола. Долгое время люди говорили, что мы просто бегаем больше, чем кто-либо другой, но если вы посмотрите на цифры, то у нас средний показатель. У нас отличная техника, иначе мы бы не забили 98 голов", — цитирует Гасперини Sky Italia.

Ранее сообщалось, что Аталанта будет проводить свои домашние поединки в Бергамо.