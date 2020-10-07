Аталанта будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Бергамо на Стадио Атлети Адзурри, сообщает официальный твиттер-аккаунт бергамасков.

В прошлом сезоне подопечные Джан Пьеро Гасперини были вынуждены играть в Милане на стадионе Сан Сиро.

Аталанте в групповом этапе Лиги чемпионов достались Ливерпуль, Аякс и Митьюлланд.

Напомним, что на Football.ua доступны итоги трансферного окна итальянских клубов.