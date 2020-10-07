Подопечным Джан Пьеро Гасперини больше не придется ездить в Милан.
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07 октября 2020, 20:32
Аталанта будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Бергамо на Стадио Атлети Адзурри, сообщает официальный твиттер-аккаунт бергамасков.
В прошлом сезоне подопечные Джан Пьеро Гасперини были вынуждены играть в Милане на стадионе Сан Сиро.
Аталанте в групповом этапе Лиги чемпионов достались Ливерпуль, Аякс и Митьюлланд.
Напомним, что на Football.ua доступны итоги трансферного окна итальянских клубов.