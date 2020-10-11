Италия

Главный тренер Интера получает за свой труд в разы больше коллег по чемпионату Италии.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало зарплаты тренеров Серии А. Первым в списке оказался Антонио Конте, который в Интере получает 12 млн евро за сезон.

На втором месте – экс-наставник Шахтера, а ныне тренер Ромы Паулу Фонсека с 2,5 млн евро. Замыкает тройку Джан Пьеро Гасперини из Аталанты (2,2 млн евро).

Симоне Индзаги (Лацио), Стефано Пиоли (Милан) и Синиша Михайлович (Болонья) получают по 2 млн евро, а тренер Ювентуса Андреа Пирло – лишь седьмой с 1,8 млн евро за сезон.

Меньше всех получают Лука Готти (Удинезе, 0,6 млн евро), Джованни Строппа (Кротоне, 0,6), Фабио Ливерани (Парма, 0,5) и Винченцо Итальяно (Специя, 0,5).