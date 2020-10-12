Италия

Легендарный центрбек мечтал завершить карьеру в Серии А.

Бывший защитник Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль признался, что в свое время рассматривал вариант с переездом в Милан, где он планировал завершить карьеру.

"Я мог бы переехать в Милан. Всегда мечтал сыграть с Паоло Мальдини, он был моим кумиром. Я был бы счастлив завершить свою карьеру в Италии".

"У меня были предложения от английских и итальянских команд, но когда ваш клуб также является вашим домом, вам не хочется надевать другую футболку".

"Я убежден, что "россонери" снова будут такими же великими, как прежде, даже несмотря на то, что сейчас они переживают трудные времена", — приводит слова Пуйола Football Italia.

Напомним, ранее Карлес Пуйоль назвал символическую сборную игроков, против которых ему приходилось играть.