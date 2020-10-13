Италия

Форвард находится в поисках нового клуба.

Бывший нападающий сборной Бразилии Алешандре Пато хотел бы вернуться в Италию и продолжить выступления в одном из местных клубов.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, в услугах опытного форварда заинтересованы Дженоа, Специя и Монца. Бразилец находится в статусе свободного агента с августа этого года и готов принять предложение одного их этих клубов.

Ранее Пато выступал в Серии А в составе Милана, отыграв 150 матчей в футболке "россонери" и забив 63 гола.

В прошлом сезоне Пато провел 20 матчей в составе Сан-Паулу, забив 5 голов.