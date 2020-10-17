Италия

Англичанин получил повреждение колена.

Защитник Ромы Крис Смоллинг рискует пропустить поединок против Беневенто из-за проблем со здоровьем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Английский центрбек получил повреждение колена и может не восстановиться ко встрече с "ведьмами". В данный момент 30-летний игрок занимается по индивидуальной программе и находится под наблюдением врачей.

Смоллинг вернулся в Рому в начале октября, когда римляне выкупили его контракт у Манчестер Юнайтед за 15 млн евро.

Матч Рома – Беневенто в 4-м туре Серии А состоится в Риме в воскресенье, 18 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.