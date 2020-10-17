Генуэзцы победили на своем поле со счетом 3:0.
Сампдория – Лацио, Getty Images
17 октября 2020, 21:04
В матче 4-го тура Серии А Сампдория одолела на своем поле Лацио со счетом 3:0.
Голами в составе "блучеркьяти" отличились Фабио Квальярелла, Томмазо Ауджелло и Миккель Дамсгор.
Сампдория – Лацио 3:0
Голы: Квальярелла, 32, Ауджелло, 41, Дамсгор, 74.
Сампдория: Аудеро – Берешиньски, Тонелли, Йосида, Ауджелло – Кандрева (Лерис, 79), Торсбю, Экдаль (Адриен Силва, 58), Янкто (Дамсгор, 68) – Рамирес (Верре, 57), Квальярелла (Кейта Бальде, 79).
Лацио: Стракоша – Габаррон, Ачерби, Худт (Вавро, 59) – Пароло (Марушич, 46), Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 76), Луис Альберто, Андерсон (Фарес, 46) – Корреа, Кайседо (Мурики, 59).
Предупреждения: Рамирес, Торсбю – Пароло, Кайседо.