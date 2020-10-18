Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке четвертого тура итальянской Серии А Лацио отправился в гости к Сампдории, где потерпел разгромное поражение со счетом 3:0.

Голы Фабио Квальяреллы, Томмазо Ауджелло и Миккеля Дамсгора принесли хозяевам вторую победу подряд в итальянском первенстве, тогда как римляне уже в третьем матче потеряли очки.

Смотрите видео голов и обзор матча Сампдория — Лацио:

Сампдория – Лацио 3:0

Голы: Квальярелла, 32, Ауджелло, 41, Дамсгор, 74.

Сампдория: Аудеро – Берешиньски, Тонелли, Йосида, Ауджелло – Кандрева (Лерис, 79), Торсбю, Экдаль (Адриен Силва, 58), Янкто (Дамсгор, 68) – Рамирес (Верре, 57), Квальярелла (Кейта Бальде, 79).

Лацио: Стракоша – Габаррон, Ачерби, Худт (Вавро, 59) – Пароло (Марушич, 46), Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 76), Луис Альберто, Андерсон (Фарес, 46) – Корреа, Кайседо (Мурики, 59).

Предупреждения: Рамирес, Торсбю – Пароло, Кайседо.