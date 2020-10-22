Италия

Тренер рассказал о кадровой ситуации в команде.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поведал, когда ряд футболистов команды смогут восстановить силы и вернуться в строй.

"Миранчук отсутствовал месяц, он возобновил тренировки с командой совсем недавно. У него даже не было полноценного тренировочного матча с нами".

"Пока Иличич находится на пути восстановления, также мы надеемся, что скоро восстановится Малиновский. Если смотреть в перспективе, то в атаке мы действительно укомплектованы", — цитирует Гасперини Sky Italia.

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов Аталанта разгромила на выезде Митьюлланд.