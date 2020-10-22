Италия

72-летний специалист решил уйти на пенсию.

Один из величайших итальянских специалистов Марчелло Липпи объявил о завершении своей тренерской карьеры в возрасте 72 лет.

"Я определенно выполнил свою работу в качестве наставника. Этого достаточно. Может, я мог бы быть полезен в других ролях, посмотрим. Но точно ничего не планирую до весны", — приводит слова Липпи Goal.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Липпи удалось пять раз стать чемпионом Италии, четыре раза взять Суперкубок Италии, выиграть Лигу чемпионов, а также единожды стать триумфатором Кубка Италии, Межконтинентального Кубка и Суперкубка УЕФА.

Все вышеупомянутые трофеи Липпи завоевал в качестве главного тренера Ювентуса, однако главным его достижением является победа на чемпионате мира 2006 года во главе сборной Италии.

Последние годы своей карьеры Марчелло Липпи провел в Китае, где возглавлял Гуанчжоу Эвергранд и национальную сборную страны.