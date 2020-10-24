Тренерский штаб "орлов" не сможет рассчитывать на двух лидеров.
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24 октября 2020, 15:22
Томас Стракоша и Сергей Милинкович-Савич выбыли из-за повреждений и пропустят матч с Болоньей, сообщает Football Italia.
У обоих футболистов ушибы, которые не позволят им попасть даже на скамью запасных.
Ожидается, что место в рамках ворот займет Пепе Рейна, а на позиции серба, скорее всего, сыграет Акпа-Акпро.
Матч между Лацио и Болоньей состоится в субботу, 24 октября, в 21:45 по киевскому времени.