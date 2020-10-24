Италия

Тренерский штаб "орлов" не сможет рассчитывать на двух лидеров.

Томас Стракоша и Сергей Милинкович-Савич выбыли из-за повреждений и пропустят матч с Болоньей, сообщает Football Italia.

У обоих футболистов ушибы, которые не позволят им попасть даже на скамью запасных.

Ожидается, что место в рамках ворот займет Пепе Рейна, а на позиции серба, скорее всего, сыграет Акпа-Акпро.

Матч между Лацио и Болоньей состоится в субботу, 24 октября, в 21:45 по киевскому времени.