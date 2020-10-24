Италия

Завершился поединок чемпионата Италии.

Аталанта в поединке пятого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Сампдорию и уступила со счетом 1:3.

Квальярелла открыл счет в начале поединка, позже Торсби удвоил преимущество гостей. Сапата отквитал один мяч с пенальти, но этого оказалось недостаточно.

Аталанта — Сампдория 1:3

Голы: Сапата, 80 — Квальярелла, 13, Торсби, 59, Янкто, 90+1

Аталанта: Спортьелло — Депаоли (Хатебур, 60), Паломино, Джимсити, Шутало (Толои, 46), Мохика (Госенс, 46) — Гомес, Пашалич, Иличич, де Рон (Малиновский, 63) — Ламмерс (Сапата, 46).

Сампдория: Аудеро — Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски — Торсби, Экдаль, Дамсгор (Лерис, 73), Янкто, Рамирес (Верре, 66) — Квальярелла (Кейта Бальде, 66).

Предупреждения: Мохика, Малиновский, Паломино — Тонелли, Йосида, Кейта, Янкто