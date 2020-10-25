Завершился поединок Серии А.
Фиорентина в поединке пятого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Удинезе и добилась победы со счетом 3:1.
Фиорентина - Удинезе 3:1
Голы: Кастровилли, 11, 51, Миленкович — Окака Чука, 41
Фиорентина: Дронговски — Бираги, Миленкович, Касерес, Пеццелья (Мартинес, 38), Лирола (Венути, 80) — Амрабат, Бонавентура (Пульгар, 80), Кальехон (Кутроне, 66), Кастровилли — Влахович (Куаме, 66).
Удинезе: Николас — Молина, Родриго Бекао, Самир (Бонифаци, 82), Аувеян (Пуссетто, 55) — Перейра (Форестьери, 82), Арслан (Уолас, 55), де Пауль, Де Майо, Лазанья (Деулофеу, 70), Окака Чука.
Предупреждения: Кастровилли - Арслан, Пуссетто