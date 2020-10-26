Италия

Милан и Рома сыграли вничью в результативном поединке

Команды отправили в ворота друг друга по три мяча, в итоге не выявив победителя (3:3).

милан - рома, getty images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Милан — Рома 3:3

Голы: Ибрагимович, 2, 79 (с пенальти) Салемакерс, 47 — Джеко, 14, Верету, 71 (с пенальти), Кумбулла, 84 Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Крунич, 72), Чалханоглу, Леау (Кастильехо, 72) — Ибрагимович Рома: Миранте — Кумбулла, Ибаньес, Манчини — Карсдорп (Б. Перес, 66), Верету (Вильяр, 86), Пеллегрини (Кристанте, 76), Спинаццола — Педро, Мхитарян — Джеко Предупреждения: Леау, Ибрагимович, Эрнандес — Педро, Кристанте