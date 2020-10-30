Италия

Неаполитанский клуб и агенты польский нападающего не сумели договорится о будущем игрока на юге Италии.

Как сообщает Gianluca Di Marzo, 30 октября проходила встреча в городе Кастель-Вольтурно, где присутствовали нападающий неаполитанского Наполи Аркадиуш Милик, его агенты, а также президент Аурелио Де Лаурентис и генеральный директор клуба Андреа Кьявелли.

Целью собрания стало обсуждение будущего польского футболиста в составе "ослов", а точнее — возможное продление с ним контракта. По информации источника, переговоры прошли неудачно, и руководство Наполи было уведомлено о том, что игрок будет готов покинуть команду уже в январе, и уже предлагает оценить приемлемые условиях для клуба в его будущей сделке.

Таким образом, Милик фактически отказывается ждать окончания его контракта, который подходит к концу в июне 2021-го года, но в то же время не дает клубу возможности серьезно заработать на его переходе, отказываясь от даже краткосрочного продления, которое могло бы увеличить его трансферную стоимость.

Сообщается, что на данный момент у Наполи нет активных предложений по Аркадиушу Милику, равно как и суммы, которая могла бы устроить боссов клуба. Впрочем, руководство намерено решить для себя последний момент уже в ближайшее время.

26-летний польский нападающий перешел в неаполитанский Наполи из амстердамского Аякса в августе 2016-го года, проведя с тех пор за южан 122 матча во всех турнирах, забив при этом 48 голов и сделав пять голевых передач. Появление Милика на поле приносило клубу 1,87 очков в среднем за игру.

Следующий матч неаполитанского Наполи пройдет на поле Сан Паоло в рамках шестого тура Серии А. В соперниках — Сассуоло. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.