Италия

Интрига в данном поединке сохранялась вплоть до финального свистка.

Настоящим подарком для болельщиков стал поединок шестого тура итальянской Серии А, в котором Торино принимал на своем поле Лацио. Обе команды продемонстрировали крайне результативный футбол, а интрига в матче сохранялась вплоть до финального свистка.

Минимально проигрывая в счете после гола Лукича на 87-й минуте, футболистам Лацио удалось не только отыграться, но и вырвать победу в компенсированное ко второму тайму время.

Сначала Иммобиле реализовал пенальти, а затем гол Кайседо принес римскому клубу непростые три очка. После финального свистка на табло красовался счет 3:4 в пользу гостей.

Торино — Лацио 3:4

Голы: Бремер, 19, Белотти, 25 (пен), Лукич, 87 — Перейра, 15, Милинкович-Савич, 48, Иммобиле, 90+5 (пен), Кайседо, 90+8.

Торино: Сиригу, Войнович, Бремер, Войвода (Синго, 70), Родригес, Ринкон, Мейте, Лукич, Линетти, Верди (Нкулу, 71), Белотти (Бонаццоли, 77).

Лацио: Рейна, Худт, Ачерби, Луис Фелипе, Габаррон, Перейра (Акпа-Акпро, 46), Фарес (Катальди, 81), Милинкович-Савич, Пароло (Лейва, 46), Корреа (Кайседо, 73), Мурики (Иммобиле, 56).

Предупреждения: Нкулу, Ринкон — Перейра, Худт, Иммобиле.