Италия

Президенты туринского и неаполитанского клубов всерьез намерены ответить отказом на письмо от федерации футбола.

Как сообщает издание Corriere dello Sport со ссылкой на слова генерального директора миланского Интера Беппе Маротты, руководители туринского Ювентуса и неаполитанского Наполи активно рассматривают возможность не допустить отъезд своих футболистов в составы национальных сборных в ноябрьскую международную паузу.

Андреа Аньелли и Аурелио де Лаурентис хотят последовать примеру бременского Вердера, который именно таким образом ответил на приглашения, разосланные футболистам клуба от футбольных ассоциаций их стран, чем в очередной раз могут поставить под сомнение репутацию FIGC (Итальянской федерации футбола).

Причина предполагаемого отказа проста — напряженный график несет собой риск увеличения травм, что для участников еврокубков имеет критическое значение.

Пострадает от возможного решения, в частности, сборная Италии, у которой в ближайшую паузу намечены матчи против Польщи и Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций УЕФА.