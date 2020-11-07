Италия

На Стадио Эннио Тардини команды голов не забивали.

В рамках седьмого тура итальянской Серии А Парма в домашнем матче расписала безрезультативную ничью с Фиорентиной (0:0).

Первый тайм прошел под минимальным преимуществом Фиорентины, однако "фиалки", имея несколько хороших моментов, так и не смогли открыть счет. Во второй половине игры ситуация практически не поменялась. Больше моментов было у Фиорентины, но реализация у команды Джузеппе Якини не на высшем уровне. У Пармы за матч и вовсе ноль ударов в створ ворот.

После этого матча Парма занимает 15-е место спустя семь туров. Фиорентина расположилась на 12-м месте.

Парма — Фиорентина 0:0

Парма: Сепе — Осорио, Алвеш, Гальйоло — Грасси, Куцка, Эрнани (Шохм, 54), Куртич, Пеццелла — Инглезе (Кармано, 54), Жервиньо (Брунетта, 80)

Фиорентина: Драговски — Игор, Миленкович, Касерес — Бираги, Кастровилли (Бонавентура, 83), Пульгар, Амрабат, Венути (Лирола, 72) — Рибери, Куаме (Кутроне, 69)

Предупреждения: Пацелла, Рибери, Миленкович