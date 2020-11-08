Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке седьмого тура Серии А Парма на своем поле разошлась нулевой ничьей с Фиорентиной.

В турнирной таблице "крестоносцы" остаются на 15-м месте, а "фиалки" — на 12-м.

Парма — Фиорентина 0:0

Парма: Сепе — Осорио, Алвеш, Гальйоло — Грасси, Куцка, Эрнани (Шохм, 54), Куртич, Пеццелла — Инглезе (Кармано, 54), Жервиньо (Брунетта, 80)

Фиорентина: Драговски — Игор, Миленкович, Касерес — Бираги, Кастровилли (Бонавентура, 83), Пульгар, Амрабат, Венути (Лирола, 72) — Рибери, Куаме (Кутроне, 69)

Предупреждения: Пацелла, Рибери, Миленкович