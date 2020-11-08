Италия

"Старая синьора" пропустила гол на последней минуте матча, позволив Лацио вырвать ничью (1:1).

В одном из центральных матчей седьмого тура Серии А столичный Лацио принимал туринский Ювентус. Команды начали матч в сдержанной манере, присматриваясь друг к другу. Они по очереди владели мячом, но не создавали никакой остроты. В некоторых случаях они все же доводили атаки до ударов по воротам, однако они не несли реальной угрозы для голкиперов. Через некоторое время "орлы" завладели игровым преимуществом, но не оказывали давление на чужую штрафную.

"Старая синьора", несмотря на игру вторым номером, сумела повести в счете. Куадрадо подключился к атаке и прострелил во вратарскую на Роналду, а Криштиану отправил мяч в сетку – 0:1. После этого туринцы обрели психологическое преимущество, полностью забрав мяч себе. Но в последующие минуты им не удалось создать хотя бы еще один опасный момент. Затем хозяева перехватили инициативу и могли забить, но Мурики не удалось дотянуться до мяча после скидки Милинковича-Савича во вратарскую. Подопечные Симоне Индзаги много владели мячом на чужой половине поля, однако это не приносило никакой пользы.

Со временем гости снова забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Там они предпринимали попытки вскрыть оборону соперника, но сделать это не удавалось. В одном из эпизодов Роналду опасно пробил по воротам издали, но его удар оказался неточным. До окончания первой половины встречи римляне отчаянно пытались создать хотя бы один опасный момент, но не преуспели в этом компоненте. А подопечные Пирло могли забить дважды усилиями Роналду. Сперва португалец пробил в штангу, перед этим убрав нескольких оппонентов на замахе. А перед самим уходом на перерыв Рейна потащил мяч после прямого удара Криштиану со штрафного. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Ювентуса.

Сразу же после возобновления игры у Кулусевски был отличный шанс удвоить преимущество своей команды в счете, но Деян не смог как следует попасть по мячу. Хозяева ответили на это прицельным выстрелом Марушича, которому совсем немного не хватило точности. Римляне полностью забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Они отчаянно пытались вскрыть эшелонированную оборону соперника, но сделать это никак не удавалось. Гости же создали еще одну возможность забить. Рабио получил пас от Мораты и пробил по воротам вторым касанием, но Рейна снова был надежен.

Практически сразу же после этого туринцы завладели игровым преимуществом. Они контролировали мяч, но не форсировали события, довольствуясь его медленным перекатыванием. В одном из эпизодов у них была возможность забить, но Роналду не смог отдать точный пас под удар Данило. Подопечные Пирло провели еще несколько минут на чужой половине поля, после чего вновь перешли на игру вторым номером. Хозяева заработали несколько стандартов, которые давали надежду на забитый гол, однако этого не произошло. Наиболее реальный шанс отличиться был у Милинковича-Савича, но серб не смог перебросить мяч через стенку прямым ударом со штрафного.

Подопечные Индзаги продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, рассчитывая таки дожать гостей. В одном из эпизодов Марушич был обязан забивать после подачи Милинковича-Савича, но Адам пробил прямо в Щесны. Далее "орлы" продолжительное время не могли ничего создать у чужих ворот, ограничиваясь лишь подходами к штрафной площади. В концовке поединка Ювентус успокоил игру и, казалось, уже не отдаст ни одного набранного очка сопернику, но все же пропустил. На последней минуте матча Корреа протащил мяч и отпасовал на Кайседо, а тот точно пробил низом, принеся своей команде ничью. Туринцы упустили возможность догнать Сассуоло, оставшись на чистом третьем месте.

Лацио — Ювентус 1:1

Голы: Кайседо, 90+4 — Роналду, 15

Лацио: Рейна — Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт, 54) — Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Акпа Акпро, 77), Луис Альберто (Перейра, 77), Фарес (Фарес, 54) — Корреа, Мурики (Кайседо, 54)

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, Данило — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Фработта — Кулусевски (Маккенни, 76) — Мората (Бернардески, 89), Роналду (Дибала, 76)

Предупреждения: Катальди, Акпа Акпро — Бентанкур, Куадрадо