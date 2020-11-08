Завершился поединок чемпионата Италии.
Торино принимал Кротоне на своем поле в рамках поединка Серии А. Команды не смогли отметиться забитыми голами.
Торино — Кротоне 0:0
Торино: Сиригу — Родригес (Мурру, 66), Войнович, Бремер, Войвода (Синго, 65) — Линетти (Ансальди, 89), Лукич, Ринкон, Мейте (Гояк, 80) — Верди (Бонаццоли, 80), Белотти.
Кротоне: Кордац — Педру Перейра (Рисполи, 84), Марроне, Луперто, Реца — Вулич (Силигарди, 84; Куомо, 89), Бенали, Жуниор Мессиас, Чигарини (Петриччоне, 67), Магальян - Нванкво.
Предупреждение: Луперто