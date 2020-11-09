Италия

Нападающий итальянского Милана поделился эмоции после потери очков его командой в игре против Вероны (2:2).

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович, вместе со своими товарищами по команде, противостоял Вероне на поле стадиона Сан Сиро в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Для "россонери" этот поединок не задался уже с самого старта, когда они пропустили два быстрых гола, в результате чего были вынуждены отыгрываться по ходу матча.

Спасителем для Милана стал их 39-летний форвард, которому удалось на 90+3 минуте забить второй мяча своей команды, что позволило Милану набрать хотя бы одно очко по итогу домашнего матча. Однако в большей степени сам Ибрагимович сокрушается именно по поводу нереализованного пенальти на 65-й минуте. Его слова, со ссылкой на Sky Sports, приводит Gianluca di Marzio.

"Счастливое или злое у меня лицо? Явно, что злое, ничья — плохой результат для команды. Я не смог забить с пенальти, думаю, следующий такой момент оставлю Кессье", — раздосадовано заявил шведский нападающий.

Златан был зол на себя и после провального матча его команды в Лиге Европы против французского Лилля (0:3): "Я был зол на себя. Мы много играем в последнее время. К счастью, наступает перерыв. Сегодня у меня не хватало эмоций. Я был опустошен, у меня не было злости, которая обычно присутствует".

Относительно недавнего фото в футболке сборной Швеции, которую Ибрагимович опубликовал на своей странице в Instagram, игрок сказал следующее: "Вернуться в сборную? Это должно было рассердить кого-то в Швеции, а не меня".

"Скудетто? До и во время розыгрыша чемпионата нужно ставить цели. Как работается с Пиоли? Он тот, кто говорит мне, когда и сколько нужно играть. Именно так это и было в Лиге Европы. Я профессионал: когда способен играть — стремлюсь играть. После травмы я как ребенок, когда могу играть в футбол, я очень счастлив", — рассказал о своем настрое на ближайшее будущее Златан.

"Чемпионат всегда был сильным, но итальянский — самым сложным. Золотой мяч? Меня не беспокоит то, что я не выиграл его. Главное — всегда работать на максимуме. Продление контракта? После сегодняшнего пенальти все будет сложнее", — сделал заключение Ибрагимович.

Первым матчем для Милана по возвращению после ноябрьской порции матчей национальных команд станет гостевое противостояние с неаполитанским Наполи. Матч запланирован на 22 ноября.