Италия

Футболист скрывал, что прогуливает школу ради футбола.

Нападающий французского ПСЖ Мойзе Кин признался, что скрывал от мамы тот факт, что не ходил в школу и тренировался с туринским Ювентусом вместо учебы.

"Моя мама хотела, чтобы я ходил в школу, но я не желал этого. Я попросту не дружил со школой. Целый год мама думала, что я хожу в школу, а я тренировался с основным составом Ювентуса. Когда она мне звонила, я уверял ее, что со мной все в порядке и я сижу на уроках".

"После этого я дебютировал за Ювентус, и она увидела меня по телевизору. Мама не могла поверить в это. После игры я позвонил ей и сказал, что уже год не хожу в школу. Попросил ее бросить работу и переехать ко мне в Турин", — сказал Кин в интервью Get French Football News.

Отметим, что Кин дебютировал за Ювентус в ноябре 2016 года. Также он поиграл за Верону и Эвертон.