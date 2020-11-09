Италия

Джузеппе Якини завершил свою работу в стане "фиалок".

Руководство Фиорентины уволило Джузеппе Якини с поста главного тренера первой команды, а его сменщиком на этой должности стал Чезаре Пранделли.

Как сообщает официальный сайт "фиалок", причиной смены тренерского штаба стали неудовлетворительные результаты в новом сезоне Серии А. В семи турах флорентийцы набрали всего восемь очков и расположились на 12-й позиции.

Что касается Чезара Пранделли, то он уже имеет опыт работы на посту главного тренера Фиорентины, которую он возглавлял в период с 2005 по 2010 год и выводил в полуфинал Кубка УЕФА.

Итальянский специалист приступит к своим обязанностям уже во вторник, 10 ноября. Финансовые детали и сроки соглашения между Фиорентиной и Пранделли не уточняются.