Италия

Специалист высоко отозвался об игре Пауло.

Бывший президент итальянского Палермо Маурицио Дзампарини заявил, что до сих пор уверен в потенциале Пауло Дибалы стать лучшим футболистом в мире.

"С 2015 и до сих пор я считаю, что Дибала может стать лучшим в мире. Почему я должен изменить свое мнение? Дибала, помимо того, что чемпион, еще и очень хороший парень. И я не могу понять, почему многие об этом забывают".

"То, что Дибала не играет в Серии А — это кощунство. Пауло следовало последовать моему совету трехлетней давности — уехать из Турина. Я ему четко сказал: "Пауло, для твоего же блага ты должен покинуть Ювентус". Но он всегда отвечал мне, что чувствует себя хорошо в Ювентусе. Его футбол — это фантастика. Следовало перейти в Реал или Барселону".

"В Ювентусе есть Криштиану Роналду, настоящий феномен. Роналду похож на Ибрагимовича. Оба очень сильные игроки с невероятной индивидуальностью и безумным опытом. Это два чемпиона, которых я хотел бы иметь у себя в команде, и с которыми я бы отлично себя чувствовал. Они являются успешными примерами для многих футболистов. Однако с Криштиану в Ювентусе Дибала не станет номером один. Ему стоит уйти", — цитирует Дзампарини Tuttosport.

В текущем сезоне на счету Дибалы шесть матчей за "старую сеньору" во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.