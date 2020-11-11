Вингер Милана Саму Кастильехо потерял место в основном составе.
Саму Кастильехо, Getty Images
11 ноября 2020, 20:35
Севилья намерена вернуть в Испанию из Милана Саму Кастильехо — считает Calciomercato.
Испанец, контракт которого с Миланом рассчитан до лета 2023 года так и не закрепился в составе команды, и летом 2021 года может сменить клуб.
В нынешнем сезоне Кастильехо провел на поле 215 минут (в трех матчах) в Серии А и 117 минут (в четырех) в Лиге Европы.
Кроме Севильи, бывшим игроком Вильярреала интересуется Атлетико.