Италия

Голы испанского форварда нередко отменяются из-за положения вне игры.

Нападающий Альваро Мората в текущем сезоне забил в футболке Ювентуса шесть мячей в восьми поединках, однако статические показатели испанца могли бы быть еще лучше, если бы не регулярные попадания в офсайд.

Как сообщает Bleacher Report Football, Мората забил 13 голов в 2020 году, пребывая при этом в положении вне игры.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны 28-летний форвард и вовсе оформил хет-трик, который судейская бригада не засчитала из-за положения футболиста в офсайде.