Италия

Команда Конте хочет усилиться двумя игроками Наполи.

Миланский Интер заинтересован в подписании форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика, а также защитника Николы Максимовича, сообщает Tuttosport.

Польский форвард, который желает покинуть Наполи в ближайшее трансферное окно, так как перестал попадать в заявку команды на матчи Серии А и Лиги Европы, является давней трансферной целью миланцев.

В то же время, Интер не хочет тратить большие деньги на игрока, который станет свободным агентом в конце сезона, и может предложить обменять Милика на Матиаса Весино уже этой зимой.

Максимович, который также может покинуть Наполи в статусе свободного агента, мог бы закрыть позицию центрального защитника Интера, так как Антонио Конте, по сообщению источника, как раз находится в поиске игрока центра обороны.

Контракт Максимовича с Наполи истекает в Июне. Если игрок не примет решение остаться на Сан Паоло в ближайшее время, то уже в январе Интер может предложить ему предварительный контракт, чтобы подписать защитника в качестве свободного агента летом.

Ранее гендиректор Интера призвал бойкотировать игры национальных сборных.