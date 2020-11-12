Италия

Итальянский голкипер может продолжить выступать за "россонери", а ситуация с полузащитником сборной Турции остается неопределенной.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма близок к подписанию нового соглашения с клубом, сообщает Football Italia. Действующий контракт итальянца истекает в июне, но по информации источника голкипер останется на Сан Сиро.

Милан и Доннарумма уже практически согласовали финансовые условия контракта игрока. Клуб предлагает вратарю 6,5 млн евро в год, в то время как футболист хочет получать 7,5 млн евро.

Единственное сомнение "россонери" связано с пунктом, который хочет включить в контракт агент Доннаруммы Мино Райола. Согласно этому пункту, соглашение с Миланом может быть расторгнуто, если команда не выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов. Клуб же не хочет добавлять в контракт подобный пункт.

Ситуация с Хаканом Чалханоглу более сложная. Клуб предлагает игроку получать 3 млн евро год, в то время как его агент требует в два раза больше – 6 млн евро. За последние несколько месяцев стороны встречались всего один раз и, согласно источнику, не хотят продолжать сотрудничество. За Чалханоглу готовы побороться Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Ранее сообщалось, что Милан может заплатить 25 миллионов евро за Доминика Собослаи.