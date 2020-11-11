Италия

Футболист может отправиться в Италию.

Полузащитник австрийского РБ Зальцбург Доминик Собослаи заинтересовал итальянский Милан. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Милан не против подписать футболиста летом 2021 года и выплатить запрашиваемую "быками" сумму отступных в размере 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Собослаи показывает хорошую игру в Зальцбурге. На его счету один гол при шести голевых передачах в семи встречах.

Также ранее появилась информация, что Милан заинтересован в приобретении защитника Вероны Маттео Ловато.