Защитник туринцев продолжает лечить травму.
Джорджо Кьеллини потребуется порядка месяца, чтобы восстановиться после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче против Динамо, сообщает Goal.
Опытный защитник пропустил последнюю тренировочную сессию туринской команды.
Официальный сайт Ювентус, в свою очередь, отрапортовал о состоянии других травмированных футболистов.
Пауло Дибала тренировался индивидуально из-за проблем с мочеполовой системой. Кьеза лечит мышечную травму бедра, а Сандро и Де Лигт провели в общей группе лишь часть тренировки.