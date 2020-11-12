Италия

Защитник туринцев продолжает лечить травму.

Джорджо Кьеллини потребуется порядка месяца, чтобы восстановиться после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче против Динамо, сообщает Goal.

Опытный защитник пропустил последнюю тренировочную сессию туринской команды.

Официальный сайт Ювентус, в свою очередь, отрапортовал о состоянии других травмированных футболистов.

Пауло Дибала тренировался индивидуально из-за проблем с мочеполовой системой. Кьеза лечит мышечную травму бедра, а Сандро и Де Лигт провели в общей группе лишь часть тренировки.