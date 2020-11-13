Италия

Футболист раскритиковал руководство клуба.

Полузащитник римского Лацио Луис Альберто раскритиковал боссов клуба, которые снизили зарплату футболистам из-за пандемии коронавируса, при этом вложив средства в покупку самолета.

"Лацио покупает самолет, но не платит деньги игрокам. За этот самолет, фактически, заплатили сами футболисты".

"Это все хорошо, но когда начнут рассчитываться с людьми, которые находятся внутри клуба? Мне неизвестно", — цитирует Альберто Football Italia ссылаясь на слова футболиста в Twitch.

Отметим, последние сезоны Альберто стал лидером римлян, однако текущий начал не лучшим образом. На его счету семь матчей за Лацио во всех турнирах, в которых забил один гол. Три игры он пропустил из-за повреждения.